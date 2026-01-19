ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）〜1月25日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【牡羊座（おひつじ座）】今週は、自分を取り巻く環境が変わっていくタイミング。忙しい日々になりそうですが、周りと協力しながら楽しく活動でき