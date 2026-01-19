今日19日は、北海道と東北、北陸は雪や雨の範囲が次第に広がります。関東から西の地域は晴れ間がありますが、朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。雪雲や雨雲次第に広がる今日19日は気圧の谷が北日本付近を通過します。北海道と東北は、早い所では午前中から雪が降りだして、午後3時以降は雪の範囲が次第に広がるでしょう。北陸も天気が下り坂で、午後は雨の所が増えてきそうです。関東甲信は湿った空気が入るため雲が広がりや