日本における立憲政治は大日本帝国憲法が公布された1889（明治22）年から始まった。以来、様々な政治家が登場しては政界を去っていった。そして2016年に小池百合子知事（73）が、25年に高市早苗首相（64）が、共に女性初となる東京都知事と内閣総理大臣に就任した。日本が近代国家としてスタートを切ってから、国家と首都のトップが共に女性との時代が到来するには、約140年の歳月が必要だったことになる。（全2回の第1回）