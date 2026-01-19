今年限りで中日を現役引退した中田翔（36）が、今、テレビやYouTubeなどで引っ張りだこだ。スポーツ番組だけでなく、バラエティや情報番組に連日出演して多忙な日々を送っている。しかし、中田と言えば、通算300本塁打超、打撃タイトルを複数回獲得した強打者だ。トークではなく、ユニホームを着た姿が、その背中により相応しいのは間違いない。「暴力事件」の過去は重くのしかかるが、古巣・日本ハムの動きを見ると、その環境は