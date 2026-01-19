▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１９日５時）【宗谷地方】くもり後雪【上川地方】晴れ後雪【留萌地方】くもり後雪【網走地方】くもり時々晴れ【北見地方】晴れ後くもり【紋別地方】くもり時々晴れ【釧路地方】晴れ後一時雪【根室地方】晴れ後一時雪【十勝地方】晴れ後一時雪【胆振地方】くもり後雪【日高地方】くもり後雪【石狩地方】くもり後雪【空知地方】晴れ後雪【後志地方】雪時々止む【渡島地方】くもり後雪【檜