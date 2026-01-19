天皇皇后両陛下は2月、国賓として来日するアラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領を夕食会でもてなされ、今年の皇室外交を本格化される。そのメインイベントとなるのが国際親善のためのご外遊だ。両陛下には例年、世界各国から数多くのご招待状が届けられているが、国賓として諸外国への公式訪問を取り仕切る、外務省大臣官房儀典総括官室を中心に、政府内でご訪問先として水面下で検討が進められているのが、ベルギーである