昨年12月8日、NHKの新会長人事が発表された。2026年1月24日に任期3年を終える稲葉延雄会長（75）の後を継ぐのは井上樹彦（たつひこ）副会長（68）。6代続いた外部起用から一転、生え抜きがトップとなるのだが、公共放送を巡る課題は山積み。それらをさばいていく新会長とは、いかなる人物なのか。＊＊＊【写真を見る】「どうやら白髪染めを…」68歳とは思えないビジュアルの「NHK新会長」井上樹彦氏公共放送としての独立性