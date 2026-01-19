日本IBMの山口明夫社長（61）は、いわゆるエリート人生を歩んできたわけではない。にもかかわらず、ついにこの元日、経団連や日本商工会議所と並ぶ経済三団体の一角、経済同友会のトップに就任。異例の出世を遂げた半生とは一体、どのようなものだったのか。＊＊＊【写真を見る】前代表の新浪氏といえば…服を脱ぎ、女性の胸に顔を寄せ「乱痴気騒ぎ」に明け暮れていた「私の卒業大学を見れば分かるでしょう？」「いやいや、