【ブンデスリーガ】ハンブルガーSV0−0ボルシアMG（日本時間1月17日／フォルクスパルクシュタディオン）【映像】高井幸大→町野修斗へ、美しすぎる“超ロングフィード”炸裂ボルシアMGに所属する2人の日本人選手が華麗な連携を見せた。後半途中からピッチに立った高井幸大から町野修斗へ届ける30m強の美しいフィードにはファンも大興奮だ。日本時間1月17日、ブンデスリーガ第18節、ボルシアMGはミッドウィークに行われた前節から中