ヒューリックホテルマネジメントは、2026年6月15日（月）、大阪メトロ心斎橋駅に直結する大規模複合施設内に、関西エリアの旗艦店となる「ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC」を開業します。御堂筋と長堀通が交差する絶好のロケーションに誕生するこの施設は、ラグジュアリーな店舗や最新オフィス、そして地上100メートルを超える高層ホテルが一体となった大規模複合施設で、ヒューリックが竹中工務店、JR西日本不動産開発、パルコと