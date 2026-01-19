いまでは日本人の2人に1人が、なんらかのアレルギーを抱えているといわれる。原因のすべては解明されていないが、幼少期の過ごし方がその後のアレルギー発症率を大きく左右することがわかってきた。子どもをアレルギーから遠ざけるには、どんな生活が望ましいのか。医師がすすめる“ある遊び”を紹介する。※本稿は、国立成育医療研究センター免疫アレルギー・感染研究部部長の森田英明編著、慶應義塾大学医学部皮膚科学教室専任講