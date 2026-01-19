◇バドミントン インドオープン2026(日本時間13〜18日、インド)バドミントンの国際大会インドオープンは18日、各種目の決勝が開催され、日本勢は2種目に出場しました。女子ダブルスでは、福島由紀選手/松本麻佑選手の“フクマツペア”が劉聖書選手/譚寧選手の中国ペアと対戦。世界1位の難敵に序盤から離される展開となり、0-2(11-21、18-21)で敗戦。準優勝となりました。大会最終種目となった男子ダブルスでは、山下恭平選手/緑川