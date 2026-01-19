第78回香川丸亀国際ハーフマラソンが2月1日に号砲。第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会が併催されます。1月16日は招待選手が発表されました。この大会は日本屈指の高速レース。前回大会は太田智樹選手(トヨタ自動車)が59分27秒のタイムで従来の日本記録を33秒更新。日本人初の60分切りとなりました。今回、男子の招待選手では、その太田選手と激闘をみせた篠原倖太朗選手(富士通)がエントリー。駒澤大学4年時に出場した前回大