「新馬戦」(１８日、京都)２番人気のクリスレジーナ（牝３歳、父エピファネイア、母ファンディーナ、栗東・高野）が逃げ切り勝ち。最後まで先頭を譲らなかった。母は１７年皐月賞で１番人気に支持されたファンディーナ。馬主＆厩舎は母と同じ。鮫島駿は「オーナーも厩舎も期待していて、トップ戦線に乗せたい馬。クラシックまで残り短く、結果にこだわるレースをしたかったので勝ち切れたことが何より。アクシデントが多い血