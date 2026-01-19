日本ハム毎年恒例の「新人お披露目会」が千葉・鎌ケ谷で行われ、ドラフト1位の大川（明大）ら新人7選手が1085人のファンと交流した。2位のエドポロ（大阪学院大）は、今年の漢字を書くコーナーで「王」の文字をしたためた。「ただ来たわけじゃなくて、プロ野球という世界で王になるという意味を込めて書きました」と決意表明。英語で「キング」を意味することから、格闘家の兄・エドポロキングをファンにアピールし「キングっ