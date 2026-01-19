「ジャニュアリーＳ」(１８日、中山)中団やや後ろから運んだ１２番人気のモンドプリューム（牡６歳、美浦・水野）が、直線で外から力強く抜け出しオープン初勝利を果たした。三浦は「馬が充実期に入ってきている。前々走はうまく乗ってあげられなかったが、返し馬の段階から前回乗った時よりも良くなっていると感じました。レースも思っていた通りの展開でしたね」と会心の勝利に笑みがこぼれた。