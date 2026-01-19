日本ハム・達は昨オフに続く2度目の米国での自主トレでの充実ぶりを口にした。昨年は食事に悩まされたが「よりいいものを栄養摂取しないといけないので、食費は節約するところじゃない」と改善。日本から炊飯器と米を持参した。前回の滞在費は約780万円だったが、今回も同額を自己投資。渡米の際の移動便では阪神・佐藤と同便で「ちょうどベッツに会いに行く時だったらしいっす」と話した。