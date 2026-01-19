「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）これが最強世代の実力だ。菊花賞４着以来となった１番人気のゲルチュタールが、ゴール前まで続いた激しいマッチレースを制して重賞初制覇。春のＧ１戦線に向けて、新たなスター候補が誕生した。２着には１１番人気のファミリータイム、３着には９番人気のリビアングラスが入った。また４歳世代だ。菊花賞４着から参戦したゲルチュタールが１番人気に応えて重賞初制覇。昨年は天皇賞・秋