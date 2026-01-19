実現させるビッグマウスです。日本ハム・達孝太投手（21）が、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを公開。持ち味でもあるビッグマウスの精度アップを宣言した。今季の目標には「全部完投で初2桁10勝」、「最速158キロ」、「マダックス達成」と列挙。開幕3戦目となる3月29日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）先発に指名された右腕が、5年目の飛躍を目指す。全身黒一色のウエアで、軽やかな動きを披露した。今年初めての鎌