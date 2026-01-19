ショッピングセンターで発生した火災現場＝18日、カラチ（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタンの商都カラチにあるショッピングセンターで17日夜、火災が発生した。地元メディアは18日、消防士を含む6人が死亡、約20人が負傷し、60人前後が行方不明とする地元当局者の情報を報じた。地元メディアによると、衣類や電化製品などを販売する約1200店舗が入っていた。火災の影響で建物の一部が崩壊。非常用の避難経路がなか