【イスラマバード共同】パキスタン南部の商都カラチにあるショッピングセンターで17日夜、火災が発生した。地元メディアは18日、消防士を含む6人が死亡、約20人が負傷し、60人前後が行方不明とする地元当局者の情報を報じた。救助隊が捜索を急いでいる。