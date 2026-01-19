物価高騰が続く中、冬のボーナスの額に一喜一憂した人は多いだろう。茨城県の40代男性（営業／年収600万円）は、今年の冬のボーナスが76万円だったと明かした。昨年の70万円から6万円のアップだ。（文：長田コウ）「昇格して基本給は5万円アップしたが、会社全体での予算未達のため、支給係数が下がりました。評価はよかったので、満足しています」「業績は赤字なので仕方がないかなと思います」会社全体の業績不振という逆風があ