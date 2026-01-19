大手企業でも大量リストラが珍しくなくなった昨今。その内情を自身が目にすることになったら……。大阪府に住む40代の男性（事務・管理／年収850万円）から、あまりに理不尽なリストラ体験談が寄せられた。男性は中途で入社し、管理職として迎え入れられた。ポジション柄、社内の稟議を閲覧できる権限を持っていたのだが、そこで驚愕の事実を目の当たりにする。（文：篠原みつき）「このままじゃやばい！」予感は的中当時はコロナ