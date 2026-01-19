２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向けた日本選手団の壮行会が１８日、千葉・ららアリーナで行われた。スピードスケート・ショートトラック男子で２大会連続五輪代表入りを決めた宮田将吾（日本通運）は「想像以上に盛り上がって、いろいろなパフォーマンスを見させていただいて、めっちゃせなかを押された。今すぐにでもオリンピックの舞台で滑りたい」と刺激を受けた。ミラノ五輪でショートトラック勢は９８年長野大会