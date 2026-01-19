冬のボーナス支給額が報じられる時期になると、自分の手取り額と世間の平均を比べて複雑な心境になる人も少なくない。投稿を寄せた東京都の60代女性（医療・福祉・介護／年収500万円）は高齢者福祉施設で働いているが、ボーナスについて「昨年同様に40万円程度」だったという。（文：長田コウ）「離職してゆく方が多い業界こそ、社会必須な職種なのに」と葛藤福祉業界では、人手不足を背景に現場の介護職への賃上げが進められてい