最新鋭のトレーニングセンターがある6月に開幕する北中米ワールドカップの日本代表のベースキャンプ地に、アメリカ・ナッシュビルが浮上していることが1月18日までに分かった。現地の関係者が明かした。ナッシュビルはアメリカ南東部テネシー州の州都で、今回のW杯開催都市には含まれていない。音楽業界の中心地として知られ、「ミュージック・シティ」とも呼ばれる。6月の最高気温は30度前後まで上がるが、事前キャンプ地とし