日本ハムの達孝太投手（２１）が１８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開し、“ビッグマウスの卒業延期”を掲げた。昨季は新庄監督も注目するほどの堂々とした物言いが反響を呼んだ。自粛も考えたが、昨年１２月の契約更改で「野球が興行である以上、結構助かっている」と球団からまさかの好評価。「大きさではなく精度を高めていきたい」。ユニークな発言は継続しつつ、大人なコメントも交え話術を磨いていく。オフは