巨人の丸佳浩外野手（３６）が１８日、１７日に現役引退を発表した元広島の田中広輔氏（３６）への思いを語った。広島時代は同学年の菊池と「タナキクマル」で１〜３番を務め、１６年からの３連覇に貢献。発表前に電話で報告を受けたそうで「寂しい気持ちもありますし僕個人としても、まだまだやれるんじゃないかなと思う気持ちもありますけど。でも彼が選んだ道ですし。後悔はないと思います」とねぎらった。６３５試合連続フル