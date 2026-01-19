ヤクルト・高橋奎二投手（２８）が１８日、「３月２７日に間に合えば」と初の開幕投手も視野に調整していくプランを明かした。池山新監督は３月２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）での開幕投手の条件を「チームの柱になる人が一番」としているが、最速１５５キロを誇る左腕も奥川、吉村とともに有力な候補に挙がる。この日は戸田球場のブルペンに初めて入ったが、傾斜を確認しながら６球の立ち投げで投球練習を終えた。「順調に来てい