楽天・宗山塁内野手（２２）が１８日、今季から創設の「長嶋茂雄賞」の獲得に意欲を示した。鹿児島・徳之島での自主トレを公開。同賞は昨年亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の功績をたたえる目的で制定され、１２球団の野手が対象になる。プレーでの顕著な活躍に加え「ファンを魅了する」ことも選考基準。「見てる人がワクワクするプレーがもっともっとできていければいい。そういう思いを持ってやっていけば、新しいタイトル