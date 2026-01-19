◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）令和２度目の天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われた。午後５時過ぎ。土俵周りで取組を控えた力士、審判行司ら協会員が正面を向いて整列し「ご入場」のアナウンスが流れた。天皇、皇后両陛下と愛子さまが入場。観客も総立ちで、大きな拍手が起こる中、２階の貴賓席に着席された。天覧相撲は２０年初場所１４日目以来、６年ぶりに実施された。国技館は朝から入場時に手荷物