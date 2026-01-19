プロボクシングの元ＷＢＣ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者・徳山昌守氏（５１）が１８日、会長を務める徳山ジムからプロ１号を輩出した。アマ出身の李勝輝（リ・スンフィ、２６）がこの日、大阪・堺市内での初プロテストに合格した。２４年１２月のオープンから約１年。徳山会長は「まずはホッとした。今年は全日本新人王を狙う」と、かつて自身も通った道と重ね合わせ、期待を寄せた。徳山会長はセコンドに付き