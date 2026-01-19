俳優の村田充が、２０２１年１２月１８日に急逝した元妻・神田沙也加さん（享年３５）の愛犬「ブルーザー」くんを公開した。１８日までにインスタグラムを更新し、「いつも一緒に寝ているチワワさんをベッドに上げ忘れてしまい、朝起きたらこれ。チワワさん、本当にすみませんでした」と大きな瞳で見つめるブルーザーくんをアップ。さらに連続投稿で「今朝のチワワさんです」とベッドで寝ているブルーザーくんの姿も掲載した。