◇ソニー・オープン・イン・ハワイ(15日〜18日、アメリカ)2日目の前日を59位タイの通算1アンダーで終えた松山英樹選手が通算6アンダーで3日目を終え、13位タイに浮上しました。松山選手は前半スコアを4つ伸ばすと、後半も安定したゴルフを展開。この日は7バーディー2ボギーで首位と6打差としました。松山選手は「もったいないパットもたくさんあるのですが、その中でも2番だったり15番だったり。いい距離でパットが入ってくれたの