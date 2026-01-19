決勝では惜しくも敗れたが、今大会で見せた佐藤の快進撃は印象的だった(C)Getty Imagesカタールで現地時間1月13日から開催されているWTTスターコンテンダー・ドーハで、日本が誇るカットマンの佐藤瞳が快進撃を見せた。18日に行われた女子シングルス決勝では朱雨玲（マカオ）に2―4で敗れたものの、堂々の準優勝。とりわけ、ラウンド16での快勝劇は、大きなインパクトを残した。【動画】巧みなカット技術とステップワーク！カッ