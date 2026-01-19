ブレーブスは１８日（日本時間１９日）、遊撃手の金河成（キム・ハソン）が米アトランタで右手中指の靱帯再建手術を受けたと発表した。アトランタでＧ・ローリー博士の執刀によって行われ、予想される回復期間は４〜５か月とした。金河成は今オフにパドレスと契約した宋成文を含め、４人の現役韓国人メジャーリーガー打者の一人。ＷＢＣが目前に迫る韓国代表参加は絶望的となる。同代表では宋成文が打撃練習中に脇腹を負傷し