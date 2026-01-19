1月18日に行われたWIN5は145票的中で、336万5520円の払戻しとなった。中山競馬場で行われた3歳馬の重賞、京成杯はグリーンエナジーが快勝。京都競馬場では日経新春杯が行われ坂井瑠星騎乗、ゲルチュタールが人気に応えた。【京成杯】グリーンエナジーが重賞初制覇…馬群をさばいて見事な差し切りV145票的中1レース目中山9R若潮Sポルカリズム単勝5番人気2レース目京都10R大津特別バッケンレコード単勝1番人気3レース目中山10R