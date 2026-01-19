ヨーロッパの8カ国は18日、グリーンランドをめぐる対立を背景に、アメリカのトランプ大統領が追加関税を示唆したことについて「関税の脅しは関係を損なう」と反発する共同声明を発表しました。トランプ大統領は、アメリカによるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対するヨーロッパ8カ国に対し、最大で25％の追加関税を課す考えを表明しています。これを受け、デンマーク、イギリス、フランスなどヨーロッパ8カ国は18日、共