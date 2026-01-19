ホンキで「STARWARS」の世界観を表現したモデルが登場日本のキャンピングカービルダー「トイファクトリー」は、世界初となる映画「STARWARS（スターウォーズ）」シリーズのキャンピングカーの発売を記念したお披露目イベント「EURO-TOY STAR NIGHT」を2025年11月15日に開催。当日は、キャンピングカーに関心を持つ顧客に加え、コスプレをした熱心なスターウォーズファンも集結し、大いに盛り上がりを見せました。世界で5台だ