きのう(2026年)1月18日は海で発生した事件・事故の緊急通報用電話番号「118番」の日です。多くの人に知ってもらおうとPR大使に紋別市のアザラシが任命されました。(アグくん)「グー」「あなた方を1月18日から2月28日の間、118番PR大使に任命します」1月18日、118番の日にPR大使に任命されたのはオホーツクとっかりセンターの「アグくん」。118番は海で発生した事件・事故の緊急通報用電話番号です。(オホー