立憲民主党道連は次期衆院選で、現職の衆議院議員12人全員が公明党との新党「中道改革連合」から出馬する方針を確認しました。( 立憲民主党逢坂誠二衆院議員)「今回のような解散をするような 内閣は倒さなければいけないん ですよ、皆さん」( 立憲民主党逢坂誠二衆院議員)「我々北海道議員会の全員の当選、 目指していこうじゃありません か！皆さんどうですか」きのう(2026年1月18日)開かれた立憲民主党道連の会合には、道内の現