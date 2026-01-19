EUのコスタ大統領＝昨年10月、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】トランプ米大統領がグリーンランド領有に反対する欧州8カ国に追加関税を課すと表明したことを受け、8カ国は18日「関税による脅しは米欧関係を損ない、危険な悪循環を招く」と反発する共同声明を発表した。フィナンシャル・タイムズによると、EUは対抗措置として、930億ユーロ（約17兆円）相当の米国への報復課税も検討している。EUのコスタ大統領