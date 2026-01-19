リニューアルした「かながわ赤十字情報プラザ」＝横浜市中区日本赤十字社神奈川県支部（横浜市中区）の２階にある展示室「かながわ赤十字情報プラザ」が１４日、リニューアルオープンした。医療や血液、防災教育など、命を救う赤十字のさまざまな事業活動を紹介している。同プラザは２０１０年のオープンで、昨年９月に来場者が３万人を突破。「見て、触れて、体験する」をコンセプトに、最新の展示内容にリニューアルした。災