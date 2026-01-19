楽天・宗山が、鹿児島県徳之島で行っている自主トレを公開。今季新設される「長嶋茂雄賞」の受賞第1号に意欲を見せた。1年目の昨年は122試合に出場し打率・260、3本塁打、27打点。新人遊撃手として44年ぶりのベストナインに選出された。単独で本拠の仙台から遠く離れた離島で、さらなる飛躍へ股関節周りを重点的に鍛えている。日頃から「“格好いいな”と思ってもらいたい」と見られるプレーを意識。「長嶋茂雄賞」は野手を対