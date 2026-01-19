24年9月に右肘じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたヤクルトの23年ドラフト1位右腕で育成選手の西舘が、埼玉・戸田でブルペン投球を行った。片膝を突いた捕手に約20球を投げ「違和感はないけど、まだ傾斜になじんでいない。傾斜と友達になれるように」と話した。前日は母校・専大野球部の100周年祝賀会で大先輩の黒田博樹氏と対面し「頑張って」と激励された。「自分もずっと、長く野球をしていきたい。今年はい