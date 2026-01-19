DeNA守護神候補の森原が、節目となる10年目の今季目標に50登板を掲げた。故郷の広島県福山市内で自主トレを公開。ブルペンでは捕手が立った状態で12球、膝立ちで3球を投げ感覚を確認した。1学年上の三嶋、同学年の森唯が昨季限りでの引退を発表。34歳でチーム投手最年長となり「取り組む姿勢を見られているという意識は常に持っている」と頼もしい。楽天時代の先輩で41歳の岸が手本。「何歳も年上の岸さんが（第一線で）や