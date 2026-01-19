■アライドアキ 293円(+80円、+37.6％) ストップ高 アライドアーキテクツ [東証Ｇ]がストップ高。16日正午ごろ、最高暗号資産責任者（CCO）を新設し、大木悠氏を同日付で任命したと発表しており、材料視した買いが流入した。大木氏は日本における暗号資産ソラナのエコシステム構築を促すコミュニティ、スーパーチーム・ジャパンで代表を務めた経験がある。アライドアキのCCOとしては自社でのデ