2022年末に音楽活動から引退した吉田拓郎（79）が今春に音楽ライブを行うことを18日までに発表した。音楽イベント企画などを行う「サウンドクリエーター」の公式サイト内の特別連載で公表したもの。「僕の誕生日あたりがいいなあって思っていましたが、本当にたった2カ所ですがスペシャルライブをやることになりました」と報告。80歳の誕生日を迎える4月5日ごろに2カ所で開催するとした。詳細についてはニッポン放送で来月初