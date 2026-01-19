今季、先発に転向する西武・平良海馬投手（26）が18日、故郷の沖縄・石垣島での自主トレを公開した。侍ジャパンに選出され3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する右腕は、WBC使用球でキャッチボールを行うなど順調な調整。WBCでは救援として期待され、手応えを得ているフォークやチェンジアップの「落ちる球」で世界の強打者をなぎ倒す。故郷の穏やかな風とは裏腹に、平良の球に力がこもった。手に握られて