巨人のドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）が、ジャイアンツタウンスタジアムで行われている新人合同自主トレで初めてブルペン入りした。中腰の捕手相手にオール直球で28球。「いい力感で投げられたと思います」と充実感を漂わせた。即戦力左腕としての片りんを見せた。ゆったりとしたフォームから切れのある直球がミットに吸い込まれ、気付けば8割ほどの力で投げ込んだ。「ちょっと力が入っちゃいました」と笑ったが、球を受けた